ボートレース尼崎の「第７４回センタープール杯争奪ニッカングローリー賞競走〜まくってちょ〜うだい〜」は２日、準優勝戦が行われた。稗田聖也（３７＝福岡）は準優１０Ｒ、２コースから２着で優出。「足は道中と手前の方がいい。伸びは『この人伸びよるなー』という人はいなかった。トータルで見たら、かなり出てる。エンジンさまさまです」と相棒５７号機をたたえた。２０２６年前期勝率は５・４６だが、昨年１１月以降の