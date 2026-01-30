エムスタイルは、iOS/Android端末用スマホRPG「天空のアムネジア」の新英雄キャラクター「アスモデウス」のリリースに伴い、声優を務める「青山吉能」さんの直筆サイン色紙が当たるプレゼントキャンペーンを2026年2月15日まで開催します☆公式Xフォロー＆リポストでの応募、またはゲーム内での応募と、2つの方法で合計5名様にプレゼントされます！ エムスタイル スマホRPG「天空のアムネジア」直筆サイン色紙プレゼントキャン