冬の京都に新たな価値を見出すため、Nazunaが京都市内4つの宿泊施設、学生、TikTokクリエイターと連携した特別企画を2026年2月に実施します静かで凛とした冬の京都の魅力を再発信し、未来の観光の形を模索する「冬の京都ブランディング企画」が登場☆ Nazuna「冬の京都ブランディング企画」 実施期間:2026年2月参画施設:ノーガホテル 清水 京都、ザ・ホテル青龍 京都清水、Nazuna 京都 椿通、Nazuna 京都 西本願寺