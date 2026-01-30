◆オランダリーグ▽第２１節エクセルシオール２―２アヤックス（１日）オランダ１部で１日、アヤックスのＤＦ冨安健洋（２７）が敵地エクセルシオール戦の後半３５分に途中出場し、公式戦４８４日ぶりの復帰を果たした。イングランドの名門アーセナルで３度、右膝を手術と負傷に苦しんできたが、昨年１２月に加入のアヤックスで新天地デビュー。北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）出場にも光が見えてきた冨安に、日本代表・森保一