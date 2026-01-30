スーペルコパ・ド・ブラジルが行われ、コリンチャンスがフラメンゴを2-0で下してタイトルを獲得した。元アーセナルのガブリエウ・パウリスタ、ユーリ・アウベルトのゴールで勝負は決したが、試合内容以上にスタジアムを騒然とさせたのは、後半キックオフ直前に起きた前代未聞の出来事だった。『SPORTbible』が伝えている。フラメンゴのホルヘ・カラスカルに対し、後半開始の笛が鳴る前に突如レッドカードが提示され、そのままピッ