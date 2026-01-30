1日、米南部フロリダ州の私邸に着いたトランプ大統領（ロイター＝共同）【ワシントン、イスタンブール共同】トランプ米大統領は1日、イランと核問題の解決に向けた合意に至ることを「期待している」と記者団に述べた。米ニュースサイト、アクシオスは2日、米国のウィットコフ和平交渉担当特使とイランのアラグチ外相が6日にトルコのイスタンブールで会談すると報じた。トランプ氏は「世界最強の艦船を派遣しており、数日中に（