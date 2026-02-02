山林火災が1月末から福岡県内で相次いでいる。雨が少なく空気が乾燥して延焼しやすくなっており、29日から2月1日にかけて3件発生。この時期は強風が吹きやすい気象状況が続くため、2〜4月は多発する傾向があり、林野庁は注意を呼びかけている。