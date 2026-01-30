日本時間０時に発表になった１月のＩＳＭ製造業景気指数は５２．６と予想を大きく上回り、５０を超える拡大領域を回復した。２２年８月以来の高水準で、拡大領域の回復は昨年２月以来。 これを受けて為替市場はドル高の反応を示しており、ドル円は１５５円台半ばに上昇。ユーロドルは１．１８ドル台前半に下落している。 USD/JPY155.50EUR/USD1.1813GBP/USD1.3654 MINKABU PRESS編集部野沢卓美