栃木・宇都宮市の中学生が少年に暴行を加える動画がSNSで拡散し、市の教育委員会が調査を始めました。宇都宮市教育委員会によりますと、少年が取り囲まれて暴行を受け、川に突き飛ばされる様子を撮影した動画がSNS上で拡散していることが確認されました。また、市内の中学校に通う男子生徒が1日、動画に映る暴行の加害者は自分だと認め、学校に報告しました。2025年4月の春休みに市内の河川敷で暴力行為があったもので、教育委員会