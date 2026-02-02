ブラウブリッツ秋田は2日、MF吉岡雅和とMF中村亮太の負傷を発表した。昨季のJ2リーグで29試合1得点の吉岡は左腹斜筋肉離れ、11試合出場の中村は右ヒラメ筋肉離れと診断されたという。なお、ともに全治等の詳細は発表されていない。