中京テレビ放送は、2026年2月2日・9日・16日の3週連続で、「月曜から早起き」プレゼントキャンペーンを実施します。月曜の早朝に放送される「あさドレ♪」を見て、松阪牛やお食事券など豪華賞品が総勢240名に当たるチャンスです☆ 中京テレビ放送「月曜から早起き」プレゼントキャンペーン  実施日：2026年2月2日(月)・9日(月)・16日(月)対象番組：「あさドレ♪」(月〜金 あさ5時50分〜6時54分)放送エリア：愛知・