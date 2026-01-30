明治36年創業の大手カレンダーメーカー、トーダンは、縁起物ブランド「東団や」の人気商品「幸せだるま」シリーズを、茨城県稲敷郡阿見町にある自社のカレンダー工場内で一貫製造を開始します。カレンダー製造で培った均一な品質と手作りの温かさが魅力の商品です。 トーダン「幸せだるま」 製造開始：2026年2月製造場所：トーダン茨城工場（茨城県稲敷郡阿見町）「東団や」は、トーダンが2020年からスタートさせ