ブルボンから、白桃のみずみずしくさわやかな味わいを楽しめる期間限定のふんわりケーキ「ふんわりオムレット春めく白桃」が2026年2月3日(火)に新発売されます。桃色の生地とやさしい甘さが春の訪れを感じさせる、新しいオムレットです。 ブルボン「ふんわりオムレット春めく白桃」  発売日：2026年2月3日(火)内容量：5個価格：オープンプライス賞味期限：6カ月販売チャネル(予定)：量販店、ドラッグストア、小売店