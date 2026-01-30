カルビーは6月から、主力商品の「ポテトチップス」など17品目を値上げすると発表しました。店頭で想定される値上げ幅は5％から30％程度で、「ポテトチップス うすしお味」（55g）は160円前後から170円前後に、「Jagabee うすしお味」（75g）は280円前後から370円前後になります。ジャガイモや油の高騰などが影響しているということです。