スマホの背面に取り付けて手への負担を軽減するスマホバンドやスマホリングを、ここ2～3年で20～30アイテムは取っ替え引っ替え試している筆者。メーカーサイトの使用例の写真で見ると使いやすく見えても、実際に届いてみるとパッケージから取り出した段階で「あっこれはダメだ」とお蔵入りになることも多く、当たり率は決して高くない。 そんなスマホバンドやスマホリングで近年あった大き