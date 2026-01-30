ドコモショップ丸の内店（2017年7月撮影） ドコモショップが「お金の相談窓口」に変化しようとしている。年齢層が高く、お金に余裕のありそうなドコモユーザーが続々とターゲットになっているようだ。 NTTドコモと傘下のマネックス証券は1月29日より、ドコモショップにおいてマネックス証券の証券総合取引口座に関する各種設定サポートサービスを開始した。 これにより、証券総合