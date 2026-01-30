【ニューヨーク共同】週明け2日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は反発し、午前10時現在は前週末比187.96ドル高の4万9080.43ドルを付けた。アマゾン・コムなどIT大手の決算発表が控える中、好業績を期待した買い注文が先行した。