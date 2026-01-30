【女子旅プレス＝2026/02/03】世界7都市を巡回した『ドラえもん』史上最大級のイベント「100％ドラえもん＆フレンズ in 東京」が、2026年3月27日（金）より、東京ドリームパーク（所在地：東京江東区）で開催される。『ドラえもん』のまんが・アニメ・大長編の世界が一堂に会するイベントが日本初上陸を果たす。【写真】ジェラートピケカフェ「ドラえもん」とコラボ◆「100％ドラえもん＆フレンズ」待望の日本初上陸これまで香港、