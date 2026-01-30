【サンリオキャラクターズ ふわわフロッキーマスコット】 2月 発売予定 価格：1回300円 「ポムポムプリン」 タカラトミーアーツは、ガチャ商品「サンリオキャラクターズ ふわわフロッキーマスコット」を2月に発売する。価格は1回300円。 本商品は、サンリオのキャラクターたちをモチーフにしたマスコット。ぺたんこのフォル