【フレームアームズ・ガール 輝鎚・甲】 開発・発売元：コトブキヤ 1月22日 発売 価格：7,480円 ジャンル：プラモデル サイズ：全高約191mm コトブキヤが展開するプラモデルシリーズ「フレームアームズ・ガール」より「輝鎚・甲」が1月22日に発売された。 本商品は同社オリジナルロボッ