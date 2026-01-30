レアアースを含んだ鉱石＝昨年10月、北京【ワシントン共同】米ブルームバーグ通信は2日、米国で自動車メーカーなどの民間企業向けに重要鉱物を備蓄する計画が検討されていると報じた。民間資金と米輸出入銀行の融資で計約117億ドル（約1兆8千億円）規模の事業になるとしている。中国への依存度が高いレアアース（希土類）などの価格変動のリスクを低減する狙い。報道によると、レアアースのほか、半導体材料のガリウムや、蓄電