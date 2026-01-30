上昇基調が続いていた金が一転、大幅な下落です。田中貴金属工業の金の店頭小売価格は、2日午後5時半時点で1グラムあたり2万5287円となりました。先週、初めて3万円台をつけてから2営業日で5000円近い下落です。田中貴金属は通常、金価格を午前と午後の2回公表しますが、急落を受け夕方にも異例の公表を行いました。アメリカのトランプ大統領がFRB（連邦準備制度理事会）の次期議長にケビン・ウォーシュ元理事を指名したことで、今