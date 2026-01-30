原爆ドーム（後方右）と秋葉忠利・前広島市長＝2020年2月、広島市の平和記念公園【ミラノ共同】ミラノ・コルティナ冬季五輪の組織委員会は2日、秋葉忠利前広島市長らが開会式で五輪旗を運ぶと発表した。核兵器廃絶を目指す国内外の都市でつくる非政府組織（NGO）「平和首長会議」のメンバーで核軍縮に取り組んだ活動が評価された。秋葉氏はミラノで運び、他に男子マラソンで前世界記録保持者のエリウド・キプチョゲ（ケニア）