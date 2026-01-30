参政党の神谷代表とれいわ新選組の櫛渕万里共同代表が２日、ＢＳ日テレの「深層ＮＥＷＳ」に出演し、外国為替資金特別会計（外為特会）を巡る高市首相の発言について議論した。神谷氏は「首相の発言は影響力がある。特に為替や金利に関して相当慎重に発言しないと（いけない）」と苦言を呈した。櫛渕氏は「円安で国民はカツカツなのに、とんでもない」と批判した。首相は１月３１日に川崎市で行った衆院選の応援演説で、外為