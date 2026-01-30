ボートレース浜名湖の「ヴィーナスシリーズマンスリーＢＯＡＴＲＡＣＥ杯」は２日、予選最終日の４日目が行われ、準優勝戦に出場するベスト１８が決まった。川井萌（２４＝福岡）は５Ｒ、５コースからまくり差すと、バック抜け出して１着。１１Ｒで唯一のゼロ台となるコンマ０６のトップスタートを決め、危なげなく逃げ切った。３日目から３連勝で予選３位に浮上。準優１号艇を手に入れた。舟足も「ターンのスムーズさが良