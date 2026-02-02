※オプションの期日到来を修正しました。 きょうの為替市場、ＮＹ時間に入ってドル円は１５５円台まで買い戻されている。１月２３日以降の急落の約半分を戻す動き。ドルが買い戻されており、ドル円の買い戻しをサポート。米国からの資金逃避の動きも観測される中、ドルは売りが強まっていたが、その動きも一服している模様。 エコノミストからは、「ドル安に対する賭けは行き過ぎているかもしれない」との指摘も出