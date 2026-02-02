優しい夫と結婚し、娘と三人の穏やかな暮らしを楽しんでいました。しかし「お兄ちゃんお金貸して」という義妹の頼みを、夫は妻に相談なく即諾…!?それとも、夫は家族より義妹を優先する「シスコン」なのでしょうか⋯？＞＞ 【まんが】甘やかされすぎ義妹(ウーマンエキサイト編集部)