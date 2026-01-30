【ワシントン共同】米ブルームバーグ通信は2日、米国で自動車メーカーなどの民間企業向けに重要鉱物を備蓄する計画が検討されていると報じた。民間資金と米輸出入銀行の融資で計約117億ドル（約1兆8千億円）の事業になるとしている。