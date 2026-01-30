1989（平成元）年2月3日、東京都渋谷区の東郷神社で爆弾ゲリラ事件が起きた。午前4時ごろに本殿裏に仕掛けられた消火器爆弾が爆発。木製扉が吹き飛び、社務所の窓ガラス十数枚が割れた。時限発火装置で茶室にも被害が出た。予定されていた「節分祭」は中止に。昭和天皇の「大喪の礼」に反対する過激派の犯行だった。