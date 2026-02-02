元フジテレビアナウンサーの久慈暁子（３１）が２日、自身のインスタグラムを更新。最新ショットを公開した。元日に夫のバスケットボール男子日本代表・渡辺雄太との間に第１子を妊娠したことを公表。少し大きくなったお腹の様子で「丸の内をお散歩。久しぶりにポニーテールに。最近はワンピースが楽でワンピースばかり。この日は上にカーディガンを着ました」と綴った。コメント欄では「うわ〜久慈さん、いつも可愛いです。