高市首相の発言を背景に、一時155円台半ばまで円安が進みました。2日午前の東京外国為替市場の円相場は1ドル＝155円台半ばで取引され、先週末に比べて1円以上円安が進みました。高市首相が週末に街頭演説で、外為特会（外国為替資金特別会計）について「円安で運用がホクホク状態」と発言したことで円安を容認したとの見方が広がり、円売りが進んだものとみられます。その後、SNSで「『為替変動にも強い経済構造を作りたい』との趣