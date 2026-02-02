ブラックバーン（イングランド2部）は2日、ヴァレリアン・イスマエル監督と双方合意の上で契約解除することを発表した。現在50歳のイスマエル監督は、現役時代にストラスブールやブレーメン、バイエルンなどでプレー。引退後は指導者に転身し、これまでヴォルフスブルクやベシクタシュ、ワトフォードらの指揮官を歴任してきた。2025年3月にブラックバーンの指揮官に就任したが、今季はリーグ戦29試合を終えて勝ち点「29」の22