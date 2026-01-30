3日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比910円高の5万3540円と急騰。日経平均株価の現物終値5万2655.18円に対しては884.82円高。出来高は6786枚となっている。 TOPIX先物期近は3574ポイントと前日比42ポイント高、TOPIXの現物終値比は37.87ポイント高で推移。 ○主要先物価格・0時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 53540