北海道・俱知安警察署は、2026年2月2日、ニセコ町でバックカントリー中に遭難し心肺停止の状態で救助され、その後搬送先の病院で死亡が確認された男性について、オーストラリア国籍の男性（27）でワーキングホリデーで来日し、ニセコ町エリアのホテル従業員だと発表しました。男性は、仲間6人と共にバックカントリー中にコース外を走行し、一番後ろを滑っていたところ姿が見えなくなり