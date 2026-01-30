アメリカ音楽界で最高の栄誉とされるグラミー賞の授賞式で、アーティストたちから聞かれたのは政権への抗議の声でした。スターたちのパフォーマンスが花を添えるなか行われた第68回グラミー賞授賞式。ビリー・アイリッシュさんの「WILDFLOWER」が最優秀楽曲賞を受賞しました。ビリー・アイリッシュさん「ノミネートされている方は皆さん素晴らしいので、ここに立てていることは光栄です」受賞の喜びを口にした一方、トランプ政権に