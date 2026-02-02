きょうからドラッグストアなどで処方箋なしで買えるようになった緊急避妊薬「ノルレボ」。性行為から72時間以内に服用することで、妊娠を8割程度防ぐとされています。1錠で税込み7480円。購入する際、親の同意は不要で年齢に制限はありませんが、薬剤師の目の前で服用する必要があります。また、服用から3週間後に、妊娠検査薬や医療機関の受診などで妊娠しているかどうか確認することになっています。