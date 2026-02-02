アルバイトなどで働く人たちが賃上げを求める「非正規春闘」が始まりました。「非正規春闘」は、アルバイトや派遣社員など非正規労働者が個人で入れる労働組合を通して賃上げを求めるもので、2026年で4回目となります。2026年は約4万人が参加して160社と交渉する予定で、2日は経団連（日本経済団体連合会）の前などで賃上げを訴えました。非正規で働く人：出版流通の現場では、昼ご飯を十分に食べることができない。コーヒー牛乳1