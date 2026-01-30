【ドラゴンクエストVII Reimagined】 2月5日 発売予定（Steam版のみ2月6日） 価格： 通常版 8,778円 豪華版 15,800円 超豪華版 29,800円 デジタルデラックス版 10,978円 スクウェア・エニックスは、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/Nintendo Switch 2/Nintendo Switch/Microsoft Store on Windows/Steam用RPG「ドラゴンクエス