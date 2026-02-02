ボートレース宮島の「第１５回やまだ屋『桐葉菓』杯」が３日に開幕する。前検日の２日には、エンジン抽選やスタート特訓などが実施された。数原魁（２８＝兵庫）が抽選で引いた６７号機は、２連率４５％の好素性機。ただ、「良くも悪くもなく普通。ペラ調整をする」と特訓の感触は平凡。早速、舟足の底上げを目指して調整に取りかかった。２節前の児島で優出（５着）、前節の尼崎でも７走中６走で３着以内と近況は好調をキー