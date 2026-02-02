●FRB新議長にウォーシュ氏選出トランプ米大統領は1月30日、次期FRB（米連邦準備理事会）議長にケビン・ウォーシュ氏を指名すると発表した。【こちらも】FRBは利下げを急がない市場が確認した「金融政策の天井」ウォーシュ氏は、かねてトランプ大統領が新議長に望む本命と言われていた。ただウォーシュ氏は、金融緩和に積極的ではないと見られており、一時的にドル高が進み、前日に史上最高値だった金・銀にも売りが広がっ