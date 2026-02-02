【ワシントン共同】トランプ米大統領は2日、自身のSNSで、ロサンゼルスで1日に開かれた第68回グラミー賞の発表・授賞式で司会を務めた人気コメディアン、トレバー・ノア氏を提訴すると表明した。少女らの性的人身売買罪で起訴され自殺した富豪エプスタイン氏と自身の関係を巡るノア氏のジョークに激怒。「グラミー賞は最悪だ。見るに堪えない」と投稿した。