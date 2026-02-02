俳優の山下リオが主演を務める映画『遺愛』が6月に劇場公開されることが決まり、30秒の特報映像と海外版ポスタービジュアルが解禁となった。本作は、恐怖や呪いを新たな視点かつ斬新な解釈で描いたホラー映画。すでにオランダのロッテルダム国際映画祭でのプレミア上映をはじめ、ポルトガル・ポルト国際映画祭など各国の映画祭への出品が決定している。【動画】ホラー映画『遺愛』30秒特報物語の主人公は、父の死をきっかけに