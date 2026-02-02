【新華社重慶2月2日】中国重慶市と湖南省を結ぶ渝湘（ゆしょう）複線高速道路の阿蓬江大橋は、重慶市彭水ミャオ族トゥチャ族自治県と酉陽（ゆうよう）トゥチャ族ミャオ族自治県区間の重要プロジェクトであり、酉陽県龔灘（きょうたん）鎮の阿蓬江峡谷を横断している。同橋は険しい断崖を貫通するトンネルに直接つながっており、独特の景観を形成している。渝湘複線高速道路の開通により、湖南・湖北・貴州・重慶の4省1