信用金庫で現金を奪った男が現在も逃走中です。午後1時ごろ、群馬県桐生市の信用金庫に男が押し入りました。警察によりますと、男は従業員の女性に「金を出せ、早くしろ」と言って、現金200万円を奪って逃走。その際、男は拳銃のようなものを突きつけていたということですが、女性は「玩具に見えた」と話しているということです。逃げた男は身長170センチから180センチくらいの細身で、黒色系のジャンパーに目出し帽を着用していた