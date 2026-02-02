冬の静けさの中に、そっと差し込む春の気配。COCO DEALは、2026年1st SSテーマ「Evolving Light」を表現したWEBビジュアルvol.2をオフィシャルオンラインストアにて公開します。柔らかな光と影、レースやレイヤードが織りなす繊細なムードが、装いに前向きな変化をもたらす今季。春の訪れを感じさせるニュアンスカラーとミュートトーンが、日常に心地よいきらめきを添えます♡ 光