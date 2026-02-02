先週初めて3万円を超え、史上最高値を更新した金価格。きょうは一転、急落しました。金の国内小売価格の指標となる田中貴金属の店頭小売価格は、1グラムあたり2万6057円。先週末より3500円以上も値下がりしました。トランプ大統領がFRB＝連邦準備制度理事会の次の議長に、金融緩和には消極的だったとされる人物を指名したことで利下げに対する不透明感が拡大。利益を確定する動きが加速しました。