くっきー！らがBMI25オーバーのアイドルに遭遇。「体はともかく顔は可愛い」「小顔！」と絶賛した。【映像】「体ともかく顔可愛い」ピチピチ衣装アイドルの顔2日（月）、ABEMAにて『MAD5（マッドファイブ）』#5（最終回）が放送。この番組は、野性爆弾・くっきー！、ハリウッドザコシショウ、しずる・池田一真、真空ジェシカ・川北茂澄、令和ロマン・松井ケムリの“MADな5人”によるロケバラエティ。唯一無二の発想と強烈な個