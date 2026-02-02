モデル・亜希が２日、ＳＮＳを更新。元夫で、元プロ野球選手の清原和博氏の忘れられない日であることを投稿し、「また今日から１０年」と継続する気持ちを記した。清原氏は４８歳だった２０１６年２月２日、覚せい剤取締法違反（所持）の疑いで、逮捕されており、亜希は、それから１０年の２月２日、インスタグラムのストーリーズに、清原氏の現在の写真を投稿。「２０１６・２・２→２０２６・２・２１０年前のあの日