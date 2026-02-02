ピボット分析東京時間（23:02現在） ドル円 現値155.24高値155.51安値154.55 156.61ハイブレイク 156.06抵抗2 155.65抵抗1 155.10ピボット 154.69支持1 154.14支持2 153.73ローブレイク ユーロ円 現値183.49高値184.28安値183.14 185.27ハイブレイク 184.78抵抗2 184.13抵抗1 183.64ピボット 182.99支持1 182.50支持2 181.85ローブレイク