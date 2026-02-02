各国の長期金利（NY時間09:03）（日本時間23:03）（%） 米2年債 3.543（+0.021） 米10年債4.248（+0.012） 米30年債4.880（+0.007） ドイツ2.853（+0.010） 英国4.508（-0.014） カナダ3.420（+0.003） 豪州4.798（-0.008） 日本2.235（-0.009） ※米債以外は10年物